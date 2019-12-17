Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Сьогодні (12 грудня) я подаю позовну заяву, де будуть відповідачами Тетяна Чорновіл, “Прямий” канал, “5 канал” і особисто Петро Олексійович як бенефіціар цього каналу. Це буде позов про захист гідності та ділової репутації, тому що та вся інформація, яка розміщена, вона повністю фейкова. Я 2013-14 роках був на Майдані, і моя організація активно там працювала. Ми горіли в Будинку профспілок і для мене неприйнятні такі звинувачення”, – заявив Качура.

Нардеп нагадав, що колега по Парламенту – народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновіл якось написала, що Качура під час Євромайдану очолював центральну організацію “Український вибір” замість олігарха Віктора Медведчука.

За словами Качури, дана заява є повним абсурдом, незважаючи на те, що є фотографія, де Олександр разом з “Українським вибором” бере участь у соціальній акції.

“Я надав документи, що я ніколи не був керівником цієї партії, ніякого відношення не маю. По кожній із них я зробив витяги з реєстрів державних, в яких точно все вказано. З приводу цієї фотографії – я підтвердив те, що колись в студентські роки у 2011-2012 роках ми роздавали методи контрацепції – презервативи простими словами – для студентів. Тобто, коли “Український вибір” з’явився, ніхто тоді не знав, не було окупації Криму і всього іншого, що сформувало ставлення в суспільстві до цієї організації. І ми зі своєю організацією – у мене була “Об’єднана молодь України” – разом вийшли на одну акцію, з їх молодіжною організацією і зробили спільне фото на тлі університету. Все. А вони почали писати, що я керував партією”, – розповів нардеп Качура, підкресливши, що в “Українському виборі”, згідно з реєстром, керівник ніколи не змінювався.

Також нардеп підтвердив, що спілкується з Медведчуком.

Крім того, Качура назвав Петра Порошенка “фюрером”.

“А з приводу Петра Олексійовича, я хочу, щоб ви зрозуміли взагалі всю хронологію подій. Після слів Чорновіл я публікував з реєстру цю інформацію. Її блог через хвилину після публікації дали “5-й” і “Прямий” на своїх сайтах. А моюй відповідь, спростування – ні. Я підходжу до Петра Олексійовича і кажу: “Петро Олексійовичу, ви взагалі на захисті прав громадян стоїте як президент п’ятий?” Він каже “Так, так”. Я кажу: “Ось у вас на вашому телеканалі, де ви є бенефіціаром і власником, розмістили відверто фейкову інформацію. Згідно з Цивільним Кодексом я маю право на спростування. Тобто, як ви вважаєте, я маю на це право?”. А він каже у відповідь: “Ми нічого по вам зніматі не будемо, ніяку інформацію”. І додає, мовляв, йдіть до судів, суди в ваших руках. Тобто я йому кажу: “Петро Олексійовичу, вибачте, звичайно, але вже не ті часи, може, у вас було таке ручне управління, у нас такого зараз немає”. Він відразу сказився. А інші депутати бачать, що некомфортно їхньому фюреру, і давай мене випроваджувати – давайте йдіть звідси, і так далі“, – розповів Олександр Качура.

Нардеп уточнив, що “в лінгвістичному розумінні фюрер – це лідер, керівник у перекладі з німецької”.