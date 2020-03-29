Про це він написав в Facebook.
29 березня нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на державні посади.
Сам Єрмак заявив, що подасть заяви в СБУ і ДБР щодо поширеного Леросом відео.
“Раз українцям не хочеш пояснити про факти корупції викладеної в моєму пості, а для російських ти знахідка, потрудися в НАБУ пояснити, як ти торгуєш державою”, – написав Лерос.
Депутат заявив, що відправляє в НАБУ “звернення з флешкою” і чекає на “10% від награбованого”, які “відправить в дитячий будинок”.
“Ось і подивимося, як працює закон і орган, який ти намагаєшся рейдернути”, – написав він.
- Раніше повідомлялося, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки України та у Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відеороликів за участю його брата.