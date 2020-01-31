Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар написав заяву в поліцію на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Як повідомлялося раніше, в понеділок водій автобуса з Луцька до Києва висадив у нічний час посеред траси двох дівчат-волонтерів Ярину Чорногуз і Анастасію Конфедерат. Це сталося після того, як вони попросили водія вимкнути російськомовний серіал, який був включений в автобусі.

Дівчата поверталися з похорону загиблого в зоні ООС Миколи Сорочука. Компанія-перевізник публічно принесла дівчатам вибачення, повернула кошти, витрачені ними на квитки, а також застосувала санкції до водія – його вирішили звільнити.

На цьому інцидент міг бути вичерпаний, однак народний депутат від фракції “Слуги народу”, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар заявив, що ця ситуація є проявом “культурної нетерпимості”, а також повідомив, що стурбований майбутнім звільненого водія та хоче написати на дівчат заяву в поліцію.

Незважаючи на шквал критики як з боку громадськості, так і з боку колег Брагаря, народний депутат все ж звернувся до поліції.

“Подав заяву щодо скоєння злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального Кодексу. Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою. Не має жодного значення, яку саме мову дискримінують. За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження. Так було, так є і так буде завжди!”, — заявил Брагарь.