Політична партія "Слуга народу" оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п'яти до восьми осіб.

Відповідні рішення були прийняті на сьогоднішньому з’їзді партії, повідомляють #Букви.

Так, до складу Вищої ради партії увійшли нардепи Євгенія Кравчук (відповідатиме за комунікацію), Олександр Качура (партійне будівництво), Вадим Галайчук (міжнародна робота), Роман Грищук (робота зі спільнотами), Ольга Коваль (освіта і розвиток), Анатолій Остапенко (юридичні питання), Артем Культенко (регіональний розвиток), а також член партії Сергій Кострійчук (організаційно-масова робота).

Під час засідання голова партії Олександр Корнієнко повідомив, що “Слуга народу” вводить зміни до статуту. Так, планується запровадити єдиний електронний реєстр партії, контроль за членством в партії, членські внески.

“Наш статут морально і фізично застарів… Ми вводимо єдиний електронний реєстр членства в партії. Це буде статутний орган у рамках секретаріату. Є позиція реєстратора, який буде відповідати за те, щоб членство було враховано… Ми вводимо багаторівневий контроль за вступом у члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних”, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що під час парламентської виборчої кампанії в ЦВК реєструвалися люди, які представлялися членами “Слуги народу”.

“Є ситуації, коли людина може назватися членом партій і піти в ЦВК подати документи. Така ситуація була на парламентських виборах. Я думаю, можливо, в залі є і кандидати, у яких на окрузі таке було”, – заявив Корнієнко.

Також будуть введені членські внески, які повинні допомогти “сформувати актив” для забезпечення потреб партії. Дана норма раніше була відсутня в статуті.

З’їзд “Слуги народу” також вирішив, що партія братиме участь у місцевих виборах, які відбудуться в жовтні.