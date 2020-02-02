Депутат від фракції "Слуги народу" Євген Брагар у прямому ефірі порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комуналку. А в Інтернеті, як нам всім добре відомо, такого не пробачають.

#Букви зібрали найцікавіше.

Починалося все ось так:

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.

Пізніше, на депутата напала гикавка, і він пояснив свою “геніальну” ідею та вибачився. Каже, що “ще не навчився відповідати”:

Пенсіонерка, з якою спілкувався “слуга народу”, порадила політику продати мізки та заявила, що [розчарована] політикою Зеленського, за якого, до речі, голосувала:

Партія вибачилася за висловлювання соратника:

Гостро відреагував колега по цеху Олександр Дубінський:

А ось вишенька на торті від ще одного колеги Гео Лероса:

Юлія Володимирівна, як справжній опозиціонер, продовжила свою священну війну проти “нових облич”:

Користувачі Мережі нагадали, про минулі “звитяги” Брагаря, який намагався воювати проти дівчат-волонтерок:

А в соціальних мережах почали шуткувати та мемити, несамовито збираючи лайки:

Знайшлись і ті, хто доволі творчо підійшов до стартапу щодо продажу друзів наших менших. Користувачі писали вірші та звертались до кінематографу:

А ось ті самі коментарі, через які у віртуоза слова мала початися гикавка:

Але, не все так погано, як здавалося на перший погляд (ні): Євгену Брагдарю “магдували” подальшу політичну кар’єру:

А ще добрі люди апдейтнули біографію депутата на Вікіпедії. Слава – вона така: