Про це він заявив на презентації нового телеканалу для жителів Донбасу “ДІМ”.
Потураєв зазначив, що поки що цей спосіб нездійсненний, тому що Україна не має такої зброї.
“Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди”, – сказав Потураєв , відповідаючи на питання чи будуть глушити сигнал з боку РФ.
Микита Потураєв, народний депутат від фракції “Слуга народу”: “Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає”. pic.twitter.com/d7Fh9j1YMg
— Букви (@Bykvu) March 2, 2020
Раніше міністерство культури, молоді та спорту України презентувало концепцію вже запущеного телеканалу “Дім” для тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу. У лютому стало відомо, що Міністерство культури, молоді та спорту України перенесло запуск телеканалу для тимчасово окупованих територій на 1 березня.
- Над запуском нового телеканалу для тимчасово окупованих територій України працює режисер серіалу “Слуга народу” Олексій Кирющенко.
- Ведучі політичного ток-шоу “Пульс” на телеканалі “112 Україна” Володимир Полуєв та Анна Степанець стали консультантами каналу для окупованих територій.