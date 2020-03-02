Народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що найефективніший спосіб вирішення проблеми з Росією - скинути на неї атомну бомбу.

Про це він заявив на презентації нового телеканалу для жителів Донбасу “ДІМ”.

Потураєв зазначив, що поки що цей спосіб нездійсненний, тому що Україна не має такої зброї.

“Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди”, – сказав Потураєв , відповідаючи на питання чи будуть глушити сигнал з боку РФ.

Микита Потураєв, народний депутат від фракції “Слуга народу”: “Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає”. pic.twitter.com/d7Fh9j1YMg — Букви (@Bykvu) March 2, 2020

Раніше міністерство культури, молоді та спорту України презентувало концепцію вже запущеного телеканалу “Дім” для тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу. У лютому стало відомо, що Міністерство культури, молоді та спорту України перенесло запуск телеканалу для тимчасово окупованих територій на 1 березня.