«Слуга народу» Сольський визнав, що як голосувати йому казав Богдан

Про це повідомила журналістка “Радіо Свободи” Софія Середа.
15 липня #Букви сфотографували переписку Сольського з абонентом, підписаним як “Бод останній 2”, який радив не голосувати за законопроєкт №3355, який стосується зміни субєктів декларування, зокрема членів наглядової ради Нацбанку (на думку експерта Сергія Фурси там є багато людей афільованих з олігархом Ігорем Коломойським). Також він просив не голосувати за кадрові питання.
“В принципі, здогадатись про те, кого Сольський міг так назвати у себе в телефоні, не складно. Але одна справа — припущення, зовсім інша — пояснення самого Сольського. Запитала. Відповів. Таки Богдан”, – написала журналістка.
На уточнення про те, чи справді Богдан впливає на Сольського як на депутата, даючи поради, він заявив, що ні.
“Я не узгоджую з ним роботу. Ми відверто і давно спілкуємось у веселому тоні. І, якщо ви бачили, там є таке красиве повідомлення: «Ніх*я не голосуй» і три смайлики”, – відповів Сольський.
- Минулого місяця #Букви писали про те, як “Слуги” провалили програму Шмигаля попри прохання президента Зеленського її підтримати. В тому демарші взяли участь групи визначені як “соросята”, “бородаті” та “група Богдана”. Серед людей, які входять в останню був і Сольський.