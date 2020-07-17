«Слуга народу» Сольський визнав, що як голосувати йому казав Богдан

Депутат "Слуги народу" та голова аграрного комітету Микола Сольський підтвердив те, що 15 липня у сесійній залі переписувався з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом. Переписка стосувалася порад не підтримувати низку питань, які мали розглядатись під час пленарного засідання.

Про це повідомила журналістка “Радіо Свободи” Софія Середа.

15 липня #Букви сфотографували переписку Сольського з абонентом, підписаним як “Бод останній 2”, який радив не голосувати за законопроєкт №3355, який стосується зміни субєктів декларування, зокрема членів наглядової ради Нацбанку (на думку експерта Сергія Фурси там є багато людей афільованих з олігархом Ігорем Коломойським). Також він просив не голосувати за кадрові питання.

“В принципі, здогадатись про те, кого Сольський міг так назвати у себе в телефоні, не складно. Але одна справа — припущення, зовсім інша — пояснення самого Сольського. Запитала. Відповів. Таки Богдан”, – написала журналістка.

На уточнення про те, чи справді Богдан впливає на Сольського як на депутата, даючи поради, він заявив, що ні.

“Я не узгоджую з ним роботу. Ми відверто і давно спілкуємось у веселому тоні. І, якщо ви бачили, там є таке красиве повідомлення: «Ніх*я не голосуй» і три смайлики”, – відповів Сольський.