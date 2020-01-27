Про це він розповів в інтерв’ю Obozrevatel.
Як стверджує сам нардеп, він не займається написанням законопроектів – їх пише комітет соціальної політики.
Тищенко пояснює, що його юридична група імплементована в кожен комітет, і таким чином вона вносить правки, які були запропоновані з його боку.
“Моя юридична група імплементована в кожен комітет і від мене йдуть правки. Щодо освіти, наприклад, вони були прийняті, і, що ми ще там зробили ..”, – розповідає нардеп.
На питання щодо того, чи платить він сам своїм помічникам або виділяє гроші з коштів, якими забезпечує держава нардепів щодо виплат зарплат помічникам, Тищенко відповів, що частина людей з його команди працює безкоштовно, на громадських засадах.
“Частина працює безкоштовно, на громадських засадах. Всі вони – молоді хлопці, працюють в інших місцях, але щиро хочуть допомогти, віддати себе. Вони працюють не за гроші, а щоб щось змінити. У мене в Святошинському районі 8 помічників на громадських засадах, 2 офіційних, які зі мною в парламенті знаходяться. Ми зробили дуже простий принцип – є так звані народні ревізори, які стали помічниками через соціальний ліфт”, – додав нардеп.
- Раніше Олександр Дубінський закликав нардепа Миколу Тищенка пройти перевірку на детекторі брехні, а також прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Приводом стало оприлюднення в Telegram-каналі пранкера “Джокера” листування від імені глави ГПУ Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенком – про ситуацію всередині фракції, про його протистояння з Олександром Ткаченком, а також про гроші в конвертах для депутатів президентської фракції.
- Олександр Дубінський звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовоно листування його колеги по фракції Миколи Тищенка з пранкером, який видавав себе за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.