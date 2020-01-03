Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко зібрав друзів у своєму ресторані "Сейф" на вечірку VIP-похмілля після Нового року.

Відео опубліковано в Instagram-аккаунті дружини нардепа Алли Барановської.

Цього року Тищенко у своєму ресторані провів вечірку VIP-похмілля “Погані мами”.

“Велкомм дрінк від партнерів, тематична фотозона для твоїх хороших фоток, сюрпризи та подарунки від ведучого, Dj сет від 2 х чарівних дівчат, показ спідньої білизни та купальників, секрет-шоу від балету, а кавер-бенд зробить вечір запальним”, – йдеться в анонсі вечірки.

На своїй сторінці в соцмережі дружина нардепа опублікувала короткі відео “запальної вечірки”, на якій був присутній і сам Тищенко.

Варто зазначити, що на сторінках нардепа в соцмережах немає жодної згадки про вечірку, хоча раніше Тищенко активно анонсував свої VIP-похмілля, що відбуваються не перший рік.