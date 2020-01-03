Відео опубліковано в Instagram-аккаунті дружини нардепа Алли Барановської.
Цього року Тищенко у своєму ресторані провів вечірку VIP-похмілля “Погані мами”.
“Велкомм дрінк від партнерів, тематична фотозона для твоїх хороших фоток, сюрпризи та подарунки від ведучого, Dj сет від 2 х чарівних дівчат, показ спідньої білизни та купальників, секрет-шоу від балету, а кавер-бенд зробить вечір запальним”, – йдеться в анонсі вечірки.
Переглянути цей допис в Instagram
ЧОЛОВІКИ, А ВИ ЗДОГАДУЄТЕСЬ, ЯК НАСПРАВДІ ВІДПОЧИВАЮТЬ ДІВЧАТА? Ідеальна дружина, гарна мати і добра домогосподарка з успішною кар’єрою, свята, подарунки, новий рік, нарешті це все закінчилося…Втомилась? Треба трохи розслабитися! І чому тільки сильна стать має право розважатися? Скільки ж можна це терпіти ?! Пора і дівчатам показати, як треба відриватися 🔥 Цього року «Сейф» буде чекати тебе на запальній вечірці 2/01 VIP похмілка «Погані матусі»! 💥велкомм дрінк від партнерів 💥тематична фото-зона для твоїх гарних фоток 💥сюрпризи та подарунки від ведучого 💥Dj сет від 2х чарівних дівчат 💥показ нижньої білизни і купальників 💥сікрєт-шоу від балету 💥а кавер-бенд, зробить вечір запальним 2/01 ми вилікуємо ваш післяноворічний стан і налаштуємо на крутий рік! Чекаємо на кожного! dress code: чоловіки – фрі жінки – одягай своє накрутіше плаття для вечірки, будемо запалювати ! бронювання столиків 0 (98) 464 03 06
На своїй сторінці в соцмережі дружина нардепа опублікувала короткі відео “запальної вечірки”, на якій був присутній і сам Тищенко.
Варто зазначити, що на сторінках нардепа в соцмережах немає жодної згадки про вечірку, хоча раніше Тищенко активно анонсував свої VIP-похмілля, що відбуваються не перший рік.
- Раніше Олександр Дубінський закликав нардепа Миколу Тищенка пройти перевірку на детекторі брехні, а також прийти на допит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Приводом стало оприлюднення в Telegram-каналі пранкера “Джокера” листування від імені глави ГПУ Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенком – про ситуацію всередині фракції, про його протистояння з Олександром Ткаченком, а також про гроші в конвертах для депутатів президентської фракції.
- Олександр Дубінський звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовоно листування його колеги по фракції Миколи Тищенка з пранкером, який видавав себе за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.