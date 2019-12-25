Депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Російська Федерація напала на Україну у 2014 році через закон про мову.

Відповідну заяву Устенко зробив під час дискусії в прямому ефірі з нардепом від “Європейської Солідарності” Олексієм Гончаренком на телеканалі “НАШ”.

Так у прямому ефірі між Устенком та Гончаренком розгорілася дискусія на тему прямих постачань газу з Російської Федерації. Устенко, зокрема, заявив, що непрямі постачання газу є “економічно невигідними” й таке рішення “нав’язане минулою владою”.

У відповідь на це Гончаренко зауважив, що за такою логікою українська влада також ініціювала й війну, а Устенко зробив неоднозначну заяву про те, що причиною незаконної анексії Криму став мовний закон.

“Непоганою перемогою було, коли в 2014 році був прийнятий закон про мову, якщо ви пам’ятаєте, давайте, якщо вже цю тему зачепили. У 14-му році був прийнятий закон про мову, після чого спровокували всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація увійшла в Крим. Це було одним з того, з чого все почалося”, — заявив Устенко.

Йдеться про Закон “Про засади державної мовної політики” авторства нардепів від “Партії регіонів” Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка. Він був прийнятий 3 липня 2012 року. Закон встановлює, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширює використання регіональних мов. Зокрема, передбачаючи офіційну двомовність в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Закон був прийнятий Верховною Радою голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, та спровокував протести по всій країні.

23 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за визнання цього закону таким, що втратив силу. Однак після цього виконувач обов’язків Президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення. У липні 2014 року 57 нардепів звернулися до Конституційного Суду з вимогою визнати “закон Ківалова-Колесніченка” неконституційним. У лютому 2018 року Конституційний Суд України (КСУ) визнав “закон Ківалова-Колесніченка” неконституційним.

У квітні поточного року Верховною Радою був прийнятий новий законопроєкт “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. 15 травня Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Варто відзначити, що точка зору, яку висловив депутат Устенко, збігається з риторикою “Опозиційного блоку”, який крім іншого виступає проти декомунізації, нового закону про мову, а також відомий неоднозначними заявами щодо агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.

Довідка. Олексій Устенко — народний депутат від “Слуги народу”, син Олега Устенка — позаштатного радника (з економічних питань) Президента Володимира Зеленського.

Наразі Устенку 25 років. Він закінчив факультет міжнародної економіки та менеджменту Київського національного економічного університету та факультет міжнародної бізнес-економіки в London City University. Є координатором Гарвардського клубу в Україні. Раніше був помічником-консультантом депутата Верховної Ради 8 скликання від ВО “Батьківщина” Валерія Дубіля на громадських засадах.

З 2016 року обіймав посаду голови інвестиційного спрямування ТОВ “Агродженерейшн”. Є експертом з інвестицій та розвитку аграрного сектора та засновником ряду аграрних підприємств: ТОВ “Агроголден”, ТОВ “Агротрейд Ленд”, ТОВ “Агро Трейдинг Київ”, ТОВ “Агроніжін”, ТОВ “Дубровицький Агропродукт”, ТОВ “Ріна-Агро”.

До Верховної Ради Устенко пройшов під номером 86 у списку партії “Слуга народу” як безпартійний. Є членом однойменної фракції, а також членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Варто відзначити, що станом на 24 грудня Устенко все ще не подав податкову декларацію.