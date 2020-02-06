Голова комітету місцевого самоврядування, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Клочко звітував у чат "слуг", що не дав голосувати лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка зайняла місце голови Верховної Ради у президії.

Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

Нагадаємо, сьогодні ще до початку розгляду законопроэкту про ринок землі президію і трибуну парламенту заблокували нардепи від “Батьківщини” і “Опозиційної платформи – За життя”.

При цьому лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради в президії. Під час блокування президії Тимошенко намагалася вирвати мікрофон у Разумкова і порізала палець.

Коли після перерви в зал засідань увійшов глава ВР Дмитро Разумков, вона не пропустила його на спікерське місце.

Варто відзначити, що Тимошенко стояла на місці спікера в президії протягом всього вечірнього засідання.

Кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати, як нардеп Клочко звітує в чат “слуг народу”, що зайняв своєю карткою гніздо Разумкова і не дав можливості проголосувати Тимошенко.



Сам Дмитро Разумков в коментарі журналістам висловив надію, що скоро повернеться на робоче місце, тому що і так втратив зарплату за сьогодні.