Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.
Нагадаємо, сьогодні ще до початку розгляду законопроэкту про ринок землі президію і трибуну парламенту заблокували нардепи від “Батьківщини” і “Опозиційної платформи – За життя”.
При цьому лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради в президії. Під час блокування президії Тимошенко намагалася вирвати мікрофон у Разумкова і порізала палець.
Коли після перерви в зал засідань увійшов глава ВР Дмитро Разумков, вона не пропустила його на спікерське місце.
Варто відзначити, що Тимошенко стояла на місці спікера в президії протягом всього вечірнього засідання.
Кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати, як нардеп Клочко звітує в чат “слуг народу”, що зайняв своєю карткою гніздо Разумкова і не дав можливості проголосувати Тимошенко.
Сам Дмитро Разумков в коментарі журналістам висловив надію, що скоро повернеться на робоче місце, тому що і так втратив зарплату за сьогодні.
- Сьогодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко під час блокування президії Верховної Ради пошкодила мікрофон на місці спікера ВР Дмитра Разумкова і поранилася.