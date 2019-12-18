Про це Вагнєр повідомила у Facebook.
“Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади ДШВ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відзначила роботу Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства. Тепер, що стосується правової позиції. Запобіжний захід, домашній арешт, на мою думку, потрібно скасувати. Яна Дугарь – сирота. У неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь – порядна людина. Вона не буде ухилятися від слідства. Яна Дугарь – захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи”, – сказала Вікторія Вагнєр.
Нагадаємо, що сьогодні мало відбутися засідання Київського апеляційного суду щодо скасування запобіжного заходу для Яни Дугарь.
Засідання суду скасували, через те, що до апеляційної інстанції не прийшли документи з Печерського суду.
13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.
Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у складі організованої групи”.
За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.
Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.
- 13 грудня під час судового засідання адвокат Микола Ореховський наголосив, що єдиний доказ сторони обвинувачення – це записи з камер відеоспостереження поблизу місця вбивства Шеремета 18 липня і 15 липня 2016 року, які порівняли із записами від 11 липня 2019 року. Проаналізувавши ці записи, експертиза нібито підтвердила, що на відео – саме Дугарь. Він уточнив, що 11 липня 2019 року Дугарь не могла бути зафіксована камерами, оскільки перебувала за кордоном, що підтверджується документально.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна й Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.