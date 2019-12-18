Народний депутат від "Слуги народу" Вікторія Вагнєр вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Вагнєр повідомила у Facebook.

“Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади ДШВ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відзначила роботу Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства. Тепер, що стосується правової позиції. Запобіжний захід, домашній арешт, на мою думку, потрібно скасувати. Яна Дугарь – сирота. У неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь – порядна людина. Вона не буде ухилятися від слідства. Яна Дугарь – захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи”, – сказала Вікторія Вагнєр.

Нагадаємо, що сьогодні мало відбутися засідання Київського апеляційного суду щодо скасування запобіжного заходу для Яни Дугарь.

Засідання суду скасували, через те, що до апеляційної інстанції не прийшли документи з Печерського суду.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт строком до 8 лютого 2020 року.

Дугарь звинувачують за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, “а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб , у складі організованої групи”.

За цей злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне позбавлення волі.

Слідство підозрює Дугарь у тому, що вона здійснювала спостереження за місцем проживання Шеремета.