Про це повідомив Корнієнко на спільному брифінгу з головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією.
“Кандидати в мери будуть у всіх обласних центрах”, – сказав Корнієнко.
Він також повідомив, що в партії “будуть кандидати у всіх 1460 громадах”.
Фото: Ян Доброносов, #Букви
Корнієнко пообіцяв, що вже через тиждень-два почнуть з’являтися новини про кандидатів від “Слуги народу”.
“Ми почнемо їх представляти в цих містах. Наш виборець все найближчим часом побачить”, – додав він.
- У грудні минулого року Парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тобто українці отримали можливість голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку тієї чи іншої політсили.
- Вказаний Виборчий кодекс запрацював з 1 січня 2020 року.