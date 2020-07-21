Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія висуне своїх кандидатів в мери у всіх обласних центрах України.

Про це повідомив Корнієнко на спільному брифінгу з головою фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією.

“Кандидати в мери будуть у всіх обласних центрах”, – сказав Корнієнко.

Він також повідомив, що в партії “будуть кандидати у всіх 1460 громадах”.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Корнієнко пообіцяв, що вже через тиждень-два почнуть з’являтися новини про кандидатів від “Слуги народу”.

“Ми почнемо їх представляти в цих містах. Наш виборець все найближчим часом побачить”, – додав він.