«Слуга народу» виступив проти заборони росіянам працювати в українських ЗМІ: нехай Дудь приїжджає

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань свободи слова Андрій Мотовиловець виступив проти заборони громадянам Росії і колишнім громадянам Росії займати посади в українських медіа.

Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.

“Я скажу власну точку зору, не за всю фракцію. Я не підтримую такий законопроєкт (якби він був – ред.). Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти від Росії приїжджають працювати сюди, так як тут дійсно є свобода слова, і може бути розвиток їх як особистостей”, – сказав він на “Форумі реформ: на шляху до Вільнюса” в Києві.

Цю думку він висловив у відповідь на питання про можливу заборону громадянам Росії і колишнім громадянам Росії займати посади в українських медіа.

“Якщо Дудя заборонять в Росії, нехай приїжджає працювати в Україну”, – додав він.

Раніше популярний російський спортивний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь назвав українців і росіян “братами навік”.

Варто відзначити, що Юрій Дудь має громадянство Російської Федерації, але за національністю є українцем. А народився він у Німеччині.