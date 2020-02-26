«Слуга народу» виступив проти заборони росіянам працювати в українських ЗМІ: нехай Дудь приїжджає

Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.
“Я скажу власну точку зору, не за всю фракцію. Я не підтримую такий законопроєкт (якби він був – ред.). Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти від Росії приїжджають працювати сюди, так як тут дійсно є свобода слова, і може бути розвиток їх як особистостей”, – сказав він на “Форумі реформ: на шляху до Вільнюса” в Києві.
Цю думку він висловив у відповідь на питання про можливу заборону громадянам Росії і колишнім громадянам Росії займати посади в українських медіа.
“Якщо Дудя заборонять в Росії, нехай приїжджає працювати в Україну”, – додав він.
Раніше популярний російський спортивний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь назвав українців і росіян “братами навік”.
Варто відзначити, що Юрій Дудь має громадянство Російської Федерації, але за національністю є українцем. А народився він у Німеччині.
- Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.
- Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.
- Стурбованість законопроєктом висловили і члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з фракції “Слуги народу”: Олександр Ткаченка, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно боротися з фейками, які розколюють країну, але не з чесними журналістами.