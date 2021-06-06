Заступниця глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію хочуть підготувати ще декілька проєктів.

Про це вона розповіла в етері телеканалу “Еспресо”, повідомляє пресслужба партії.

“Є багата людина, яка в 90-х роках приватизувала якесь підприємство, стала монополістом, купила великі телевізійні канали і намагається обирати до Верховної Ради і Кабінету міністрів тих людей, які їй зручні. 5 років були одні, змінилася влада – прийшли інші. І тепер прийшли ми – абсолютно нові люди, які ніколи не були у владі та ніколи не були пов’язані з політикою, і вирішили кинути виклик системі”, – сказала Євгенія Кравчук.

За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому й необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів.

“Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі. Це нормально”, – додає Євгенія Кравчук.

Законопроєкт про олігархів

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.