Відповідний допис Дубінський опублікував в Facebook.
“Найприкріше, що ми просрали Київ. Але я категорично проти, щоб винною в цій поразці була тільки Верещук. У програшу в столиці є й інші винуватці і бенефіціари. Про це скоро поговоримо”, — написав він.
Як повідомлялося раніше, на виборах до міськради Києва “Слуга народу”, згідно з даними екзитполів, має 3 місце — від 9,5 до 10,28% виборців підтримали цю політсилу.
На виборах міського голови кандидатка від “СН” Ірина Верещук отримала від 8 до 8,53% голосів. Вона йде майже нарівні з кандидатом від “ОПЗЖ” Олександром Поповим, кандидатом від “Голосу” Сергієм Притулою та кандидатом від “Батьківщини” Олексієм Кучеренком. Той з них, хто отримає більше голосів у підсумку потрапить до другого туру виборів і змагатиметься за крісло мера Києва з чинним міським головою Віталієм Кличком.
- Нагадаємо, кандидатом у мери Києва планували стати п’ять народних депутатів від монобільшості — Олександр Дубінський, Олександр Качура, Ірина Верещук, Микола Тищенко та Дмитро Гурін. За підсумками праймеріз було вирішено, що на вибори піде Ірина Верещук. Президент Володимир Зеленський, коментуючи перемогу Верещук, заявив, що вона симпатичніша за Дубінського.
- У вересні нардеп Дубінський організував в Раді збір підписів за створення у Верховній Раді міжфракційного об’єднання “Київ без Кличка”.
- В жовтні стало відомо, що Дубінський очолив список “Слуги народу” на виборах до Київської обласної ради і веде туди своїх журналістів з “1+1”.