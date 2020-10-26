Відповідний допис Дубінський опублікував в Facebook.

“Найприкріше, що ми просрали Київ. Але я категорично проти, щоб винною в цій поразці була тільки Верещук. У програшу в столиці є й інші винуватці і бенефіціари. Про це скоро поговоримо”, — написав він.

Як повідомлялося раніше, на виборах до міськради Києва “Слуга народу”, згідно з даними екзитполів, має 3 місце — від 9,5 до 10,28% виборців підтримали цю політсилу.

На виборах міського голови кандидатка від “СН” Ірина Верещук отримала від 8 до 8,53% голосів. Вона йде майже нарівні з кандидатом від “ОПЗЖ” Олександром Поповим, кандидатом від “Голосу” Сергієм Притулою та кандидатом від “Батьківщини” Олексієм Кучеренком. Той з них, хто отримає більше голосів у підсумку потрапить до другого туру виборів і змагатиметься за крісло мера Києва з чинним міським головою Віталієм Кличком.