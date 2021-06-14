Партія "Слуга народу" хоче позбавити міського голову Києва Віталія Кличка повноважень голови Київської міськадміністрації, і ця ідея "нікуди не пропадала".

Про це в інтерв’ю “Бабелю” повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

“Ця ідея нікуди не пропадала, якщо чесно. Вона у нас прописана лежить. Якщо модель управління містом не відповідає потребам киян, у ній потрібно щось міняти. […] Ухвалювати зараз закон складно, довго і незрозуміло. Можна, звичайно, запустити друге читання, але законопроєкт поки сируватий за іншими положеннями, і є великий ризик, що його не ухвалять. Я думаю, не обов’язково навіть іти в методологію прийняття закону, можна іншими методами наводити порядок у місті, рано чи пізно ми це зробимо”, – заявив він.

Нардеп пояснив, чому Кличка, який очолює Асоціацію міст України, не запросили на Конгрес місцевих і регіональних влад.

“Не знаю, треба уточнити. Може, не кликали або не захотів”, – відповів політик.

Корнієнко підкреслив, що Офіс президента не бореться з Кличком.

“Дивіться, Віталій Володимирович чомусь вирішив, що всі з ним борються. Може, це зі спорту прийшло? У нього немає президентського рейтингу і, як він стверджує, немає політичних амбіцій, яка тут може бути боротьба? Кримінальні справи не взялися ж із повітря. Вони були і раніше, просто зараз цим почали займатися правоохоронні органи”, – додав він.

Лідер “Слуги народу” сказав, що не знає, хто може змінити Кличка на посаді голови КМДА. Він припустив, що це “може бути жінка, але не обов’язково народна депутатка від “Слуги народу”, членкиня комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук”.