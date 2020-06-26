«Слуга народу», яка заявила про дітей «низької якості», назвала реакцію суспільства «булінгом»

Народний депутат від "Слуги народу" і голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, яка заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості", назвала реакцію суспільства на ці слова "організованим булінгом".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Третьякова також заявила, що не збирається йти з посади голови Комітету з питань соцполітики.

“Дякую всім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з’явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не мала жодної можливості його реалізувати, якби не наш Президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план всім політичним силам. Жодна інша політична сила не могла навіть уявити собі, що радянську соціальну парадигму можна зачепити”, – написала вона.

Депутатка також вважає, що вона невдало обрала слова, проте вона має право на помилку.

“Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями”, – повідомила вона.

Крім того, Третьякова також додала, що “тримається поки” тільки завдяки підтримці її рідних, президента Володимира Зеленського і друзів.

“Тримаюсь наразі за підтримки родини, Президента, фракції, Офісу президента, друзів, співратників… Фракція у нас чудова. Попри все, що говорять зовні. Попереду ще чудесні розкриття нових політиків”, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.