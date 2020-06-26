Covid-19 Україна

оновлено 26.06.2020 о 13:02

Всього:

41117(+1109)

Хворіють:

21732(+1109)

Вилікувались:

18299(+541)

Померло:

1086(+19)

13:58 Дві третини українців вважають, що коронавірус штучно створили у Китаї
13:36 У Михайла Єфремова стався серцевий напад, – адвокат
13:33 У Києві горіли торгові павільйони, є загиблий
13:28 У Києві можуть знову обмежити роботу транспорту через коронавірус
13:21 Танцюючий мільйонер Джанлукка Ваккі розкрив секрет ідеальної фізичної форми
12:58 «Слуга народу», яка заявила про дітей «низької якості», назвала реакцію суспільства «булінгом»
12:46 На одному із ринків Києва стався спалах коронавірусу: захворіли 5 працівників
12:25 У МОЗ закликали посилити контроль за дотриманням карантину у транспорті та супермаркетах
12:01 Захист Стерненка заявив відвід прокурору Бозовуляку
11:58 В Україні показник летальності від COVID-19 менший, ніж в інших країнах
11:45 Дружина екс-нардепа Хомутинника під час карантину літала в Німеччину на шопінг, – «Схеми»
Ексклюзив
11:37 Стерненко приїхав в апеляційний суд: туди стягнули поліцію та Нацгвардію
10:56 Олігархи і депутати літали по Україні і світу, незважаючи на закрите авіасполучення, – «Схеми»
10:24 Віцеадмірал-зрадник Єлісєєв надягнув на путінський парад українські військові нагороди
Партнерський матеріал
10:10 Развлечения для детей разного возраста в ДРЦ «ГулливериЯ»
08:38 На Донбасі внаслідок обстрілів поранено українського військового
08:02 Міністр фінансів Мексики захворів на COVID-19
07:35 На Закарпатті за добу сталося два землетруси
02:46 Plus-size модель Ешлі Грем знову потрапила на обкладинку Harper’s Bazaar
02:10 У МВС назвали основну версію вибуху багатоповерхівки на Позняках
01:43 Шмигаль закликав українців носити маски, або знову буде «жорсткий карантин»
01:11 У західних областях підтопило лікарні, де лікують хворих на COVID-19: евакуації не було
00:46 Президент Туркменістану доручив створити месенджер «правдивої інформації»
00:20 Lego випустить конструктор за фільмом «Один вдома»

25 червня

23:44 Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття: відео
23:21 Для зйомок в серіалі за «Володарем перснів» шукають «кумедних людей»
22:58 У Великій Британії під час епідемії переповнені пляжі: влада б’є на сполох
21:54 Україна просить ЄС і НАТО допомогти в подоланні наслідків повеней
21:48 Японський робот зі штучним інтелектом зіграє в кіно

«Слуга народу», яка заявила про дітей «низької якості», назвала реакцію суспільства «булінгом»

Народний депутат від "Слуги народу" і голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, яка заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості", назвала реакцію суспільства на ці слова "організованим булінгом".

П’ятниця, 26 червня 2020, 12:58

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Третьякова також заявила, що не збирається йти з посади голови Комітету з питань соцполітики.

“Дякую всім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з’явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не мала жодної можливості його реалізувати, якби не наш Президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план всім політичним силам. Жодна інша політична сила не могла навіть уявити собі, що радянську соціальну парадигму можна зачепити”, – написала вона.

Депутатка також вважає, що вона невдало обрала слова, проте вона має право на помилку.

“Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями”, – повідомила вона.

Крім того, Третьякова також додала, що “тримається поки” тільки завдяки підтримці її рідних, президента Володимира Зеленського і друзів.

“Тримаюсь наразі за підтримки родини, Президента, фракції, Офісу президента, друзів, співратників… Фракція у нас чудова. Попри все, що говорять зовні. Попереду ще чудесні розкриття нових політиків”, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Третьякова заявила, що в сім’ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “дуже низької якості”.

Теги: діти, булінг, депутат, діти, народні депутати, Слуга народу, Третьякова, комитет

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись