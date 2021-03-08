«Слуга народу», який був замішаний в секс-скандалі, вручив патріархові Варфоломію лист від Зеленського

Про це повідомляє сайт «Ромфея».

Народний депутат Богдан Яременко подякував патріарху Варфоломію за теплі слова і зазначив важливість його майбутнього візиту в Україну.

Після цього Яременко вручив главі Фанару листи від Зеленського та Епіфанія, а також подарував ікону, написану в кольорах національного прапора.

Фото: Нікос Маггінас, Вселенський патріархат

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

1 листопада 2019 року Богдан Яременко повідомив, що має намір залишити пост глави комітету з питань зовнішньої політики. 11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.