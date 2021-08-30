Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який напідпитку влаштував ДТП, поїхав у складі української делегації з президентом Володимиром Зеленським до США.

Про це повідомляє видання Zn.ua.

“Депутат Трухін є у списку української делегації, яка вже незабаром вирушить до Вашингтону разом із президентом Володимиром Зеленським, йдеться матеріалі “THE UNFILTERED LENS”. Трухін входить до складу делегації як член Міжпарламентської групи по зв’язках зі США. 31 серпня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом”, – йдеться у повідомленні.

#Букви намагаються перевірити інформацію. В пресслужбі МЗС #Буквам повідомили, що не коментують інформацію про склад делегації і порадили звертатися в Офіс президента.

В Офісі президента наразі не відповідають.

Зазначимо, що близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожно-транспортну пригоду за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

23 серпня на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення, що автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Там також ішлося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ.

“3 серпня о 15:45 у Дарницькому районі м. Києва сталася ДТП, в якій постраждав автомобіль Ford, в котрому перебували голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався інший автомобіль”, – йдеться у повідомленні.

Там вже зазначили, що арбітру та водію зробили операції.

А от підтвердження, що за кермом чи в автомобілі був депутат від “Слуги народу” Трухін, журналістам за тиждень знайти не вдалося.

Новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснень почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося.

Зокрема, так зробили понад 30 всеукраїнських ЗМІ.

Ольга Вітак, редакторка сайту “Центр новин”, опублікувала скріни трьох листів, у яких їй “делікатно” пропонують за гроші зняти новину.