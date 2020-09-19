Народний депутат від "Слуги народу" Іван Юнаков заявив про погрози після голосування щодо конкурсної комісії з обрання нового голови Спеціалізованної антикорупційної прокуратури (САП).

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

“Коли став депутатом з проукраїнськими поглядами, почали писати смішні погрози. Це реакція на вчорашнє голосування щодо САП. Ще раз показує, що вибір зроблений вірно!” – зазначив Юнаков.

Нагадаємо, в серпні Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “за власним бажанням”.

Для призначення нового очільника відомства та інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували відібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.