Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.
“Коли став депутатом з проукраїнськими поглядами, почали писати смішні погрози. Це реакція на вчорашнє голосування щодо САП. Ще раз показує, що вибір зроблений вірно!” – зазначив Юнаков.
Нагадаємо, в серпні Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “за власним бажанням”.
Для призначення нового очільника відомства та інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували відібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.
- Раніше деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що немає загрози безвізовому режиму України з Європейським Союзом через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.