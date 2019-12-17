«Слуга народу» Качура вважає Джокера «хорошим явищем»

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“А з приводу Джокера. Йому можна було б подякувати, якщо він виводить на чисту воду нечистих колег на руку, так що я вважаю, що це взагалі гарне явище, незалежно від того, хто це робить. Хоча автентичність опублікованих листувань не підтверджена нічим і це може бути вкидання”, – сказав Качура.

Він вважає, що на рейтинг партії листування з Джокером не впливають.

“Рейтинги насправді не знизилися. Тому що я дивився соціологію, і там було близько 43% у партії “Слуга народу”. Тобто люди вони розуміють, що це інформаційні атаки. І все”, – додав нардеп.