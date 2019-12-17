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«Слуга народу» Качура вважає Джокера «хорошим явищем»

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вважає пранкера Джокера "хорошим явищем".

Вівторок, 17 грудня 2019, 12:24

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“А з приводу Джокера. Йому можна було б подякувати, якщо він виводить на чисту воду нечистих колег на руку, так що я вважаю, що це взагалі гарне явище, незалежно від того, хто це робить. Хоча автентичність опублікованих листувань не підтверджена нічим і це може бути вкидання”, – сказав Качура.

Він вважає, що на рейтинг партії листування з Джокером не впливають.

“Рейтинги насправді не знизилися. Тому що я дивився соціологію, і там було близько 43% у партії “Слуга народу”. Тобто люди вони розуміють, що це інформаційні атаки. І все”, – додав нардеп.

  • Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів про своє листування з пранкером Джокером. Той від імені Генпрокурора спілкувався з нардепами.
  • Раніше повідомлялося, що історія з нібито листуванням народного депутата від партії “Слуга народу” Максима Бужанського і колишнього глави Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича виявилася пранком “Джокера”.
Теги: Джокер, Качура, Слуга народу

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