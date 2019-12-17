«Слуга народу» Качура вважає Джокера «хорошим явищем»

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
“А з приводу Джокера. Йому можна було б подякувати, якщо він виводить на чисту воду нечистих колег на руку, так що я вважаю, що це взагалі гарне явище, незалежно від того, хто це робить. Хоча автентичність опублікованих листувань не підтверджена нічим і це може бути вкидання”, – сказав Качура.
Він вважає, що на рейтинг партії листування з Джокером не впливають.
“Рейтинги насправді не знизилися. Тому що я дивився соціологію, і там було близько 43% у партії “Слуга народу”. Тобто люди вони розуміють, що це інформаційні атаки. І все”, – додав нардеп.
- Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів про своє листування з пранкером Джокером. Той від імені Генпрокурора спілкувався з нардепами.
- Раніше повідомлялося, що історія з нібито листуванням народного депутата від партії “Слуга народу” Максима Бужанського і колишнього глави Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича виявилася пранком “Джокера”.