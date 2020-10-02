Народна депутатка від партії "Слуга народу" Людмила Марченко заявила, що Україна готова надавати військову допомогу Азербайджану в конфлікті з Вірменією щодо Нагірного Карабаху. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков рекомендує їй пігулки.

Про це Марченко заявила в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу (Азербайджану, – ред.) і в правовому полі, і в ресурсному полі. Ідеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це воєнна ситуація”, – сказала депутатка.

Своєю чергою, Аваков наголосив, що Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін.

“А ось медичну допомогу – пігулки депутатам, які забагато фантазують, треба б пошукати усією країною”, – зазначив він.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав народних депутатів утриматися від заяв про військову допомогу Азербайджану чи Вірменії. Бо таке рішення ухвалює виключно президент та уряд.

“В умовах активного збройного протистояння, чисельних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави. Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей. Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор. Вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства”, – зазначив очільник МЗС.

Пізніше на заяву Марченко відреагували і у партії “Слуга народу”.

Там заявили, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче, офіційною позицією держави.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.