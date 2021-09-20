"Слуга народу" наступного року отримає понад 400 млн гривень державного фінансування. У 2024 році витрати на фінансування політсил сягнуть 1 млрд, якщо парламент не внесе змін до законодавства.

Про це повідомляє рух “ЧЕСНО“.

На 2022 рік у проєкті державного бюджету передбачено виділення 885 млн гривень на фінансування статутної діяльності політичних партій. Фінансування зросло на 21% у порівнянні з попереднім роком (цьогоріч виділили 697 млн гривень).

Щорічний обсяг державного фінансування визначається за формулою розрахунку, встановленою законом “Про політичні партії в Україні”. Враховується кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на останніх парламентських виборах та розмір мінімальної заробітної плати у році, який передує року виділення коштів. Через прив’язку до мінімальної зарплати обсяги держфінансування партій весь час зростатимуть.

“Причина: прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати. Вона й у гривневому, і в доларовому еквіваленті за останні роки зросла у чотири рази. Якщо парламент не внесе змін до закону, то у 2023 році обсяги державного фінансування зростуть до 956 мільйонів гривень, а у 2024 році перевищать мільярд гривень“, — зазначили в “ЧЕСНО”.

90% від загального бюджету державного фінансування розподіляється між парламентськими партіями пропорційно до їхнього результату на останніх парламентських виборах. Ще 10% від загального фонду розподіляють між партіями, які дотримались гендерної квоти (не більше ⅔ представників однієї статі у парламенті). Це “Голос” та “Європейська солідарність”.

Найбільше державного фінансування наступного року отримає партія “Слуга народу” — понад 439 млн гривень.

Найменше коштів матиме партія “Батьківщина” — 83 млн. “ОПЗЖ” матиме отримати 132,8 млн гривень.