Про це повідомляє рух “ЧЕСНО“.
На 2022 рік у проєкті державного бюджету передбачено виділення 885 млн гривень на фінансування статутної діяльності політичних партій. Фінансування зросло на 21% у порівнянні з попереднім роком (цьогоріч виділили 697 млн гривень).
Щорічний обсяг державного фінансування визначається за формулою розрахунку, встановленою законом “Про політичні партії в Україні”. Враховується кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на останніх парламентських виборах та розмір мінімальної заробітної плати у році, який передує року виділення коштів. Через прив’язку до мінімальної зарплати обсяги держфінансування партій весь час зростатимуть.
“Причина: прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати. Вона й у гривневому, і в доларовому еквіваленті за останні роки зросла у чотири рази. Якщо парламент не внесе змін до закону, то у 2023 році обсяги державного фінансування зростуть до 956 мільйонів гривень, а у 2024 році перевищать мільярд гривень“, — зазначили в “ЧЕСНО”.
90% від загального бюджету державного фінансування розподіляється між парламентськими партіями пропорційно до їхнього результату на останніх парламентських виборах. Ще 10% від загального фонду розподіляють між партіями, які дотримались гендерної квоти (не більше ⅔ представників однієї статі у парламенті). Це “Голос” та “Європейська солідарність”.
Найбільше державного фінансування наступного року отримає партія “Слуга народу” — понад 439 млн гривень.
Найменше коштів матиме партія “Батьківщина” — 83 млн. “ОПЗЖ” матиме отримати 132,8 млн гривень.
- Як відомо, з квітня 2020 року і до кінця карантину партії мають право не подавати фінансові звіти. Рух ЧЕСНО закликав парламент у найкоротші терміни відновити фінзвітність політичних партій.
- Ще в січні у Верховній Раді пропонували переглянути терміни подання політичними партіями фінансових звітів.