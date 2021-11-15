Таке рішення прийняли на з’їзді 15 листопада, йдеться в текстовій трансляції заходу.

Як сповіщалося, Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії, аби зосередитися на роботі першого заступника голови Верховної Ради України.

На посаду очільниці партії “Слуга народу” колишній її голова запропонував кандидатуру Олени Шуляк.

“Вона – одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі Президента, його курсу на побудову сучасної України”, — прокоментував Корнієнко.

Партія підтримала це рішення. Інших кандидатів не висували, хоча сповіщалося про те, що розглядають кількох осіб.

“XIII з’їзд партії “Слуги народу” ухвалив рішення призначити Олену Шуляк очільницею партії”, — йдеться в повідомленні.

Корнієнко своєю чергою повідомив, що продовжить брати участь в роботі політичної сили.

“Я з партії не йду. Буду брати активну участь у житті партії. Перед нами стоять серйозні виклики”, — заявив він.

Шуляк наразі є заступницею голови фракції “СН” у Верховній Раді та заступницею голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. З листопада 2019 року по березень 2020 року була представницею Кабінету Міністрів у парламенті.

На виборах до ВРУ балотувалася за партійним список “СН”, йшла під номером 13. До обрання у Раду тривалий час вела підприємницьку діяльність, була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членкинею правління ГО “Офіс ефективного регулювання” (BRDO). У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від “Демократичного Альянсу”.

На з’їзді Шуляк наголосила необхідності оптимізувати керівні органи партії. За її словами, партія повинна буде розробити і ухвалити нову редакцію Статуту, розробити і ухвалити нову редакцію Програми партії.

Члени партії доручили новій голові провести необхідні консультації та внести на розгляд зʼїзду нову редакцію Статуту Партії. У ньому хочуть передбачити посиленням політради та створення вищого керівного органу партії для оперативного прийняття політичних заяв і рішень. Крім цього, планують створення дисциплінарної комісії партії як вищого керівного органу.