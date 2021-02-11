Партія "Слуга народу" офіційно висунула спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як раніше інформували #Букви, Вірастюк балотуватиметься по 87-му округу (Івано-Франківська область).

По 50-му округу (Донецька область) “слуги” висувають на довиборах голову Покровської РДА Андрія Бондаренка.

“Щойно рішенням з’їзду ми висунули Василя Ярославовича (Вірастюка, – ред.) та пана Андрія Бондаренка кандидатами по цих округах”, – заявив під час брифінгу голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, президент Володимир Зеленський виступав за те, щоб “слуги” “на цих виборах запропонували людей в усіх сенсах сильних та дієвих”.

“Василь Ярославович є відомою на весь світ людиною, переможцем дуже серйозних змагань. І в останні 5 років він очолює напрям, пов’язаний із реабілітацією воїнів АТО, з проведенням і спортивної, і психологічної реабілітації”, – розповів Корнієнко.

Коментуючи висунення голови Покровської РДА Андрія Бондаренка, Корнієнко повідомив, що “це людина з команди президента”, яка “своєю діяльністю за останній рік втілює на місці прагнення президента до встановлення миру, покращення соціальних зв’язків, взаємодії з окупованою територією”.

Що відомо про кандидатів

Василь Вірастюк

Василь Вірастюк під час брифінгу повідомив, що до Верховної Ради “йде з чіткою метою”, а не “просиджувати штани”. Він зазначив, що його участь у різних телепроєктах та фільмах – це “не основна робота, а більше як захоплення”.

Вірастюк поінформував, що бере участь у проєкті з реабілітації ветеранів “Ігри нескорених” – Invictus Games: Team Ukraine (залучений до підготовки та тренування спортсменів). Вірастюк уточнив, що тепер хоче допомагати ветеранам на державному рівні.

“Займаючись реабілітацією ветеранів, тренуючи їх, ми розуміємо, що є величезна проблема саме в центрах реабілітації”, – зазначив він.

За словами Вірастюка, такі центри “існують більше для реабілітації після медичного втручання”, але потрібно ще й враховувати посттравматичний синдром у ветеранів. Вірастюк виступає за створення центрів, в яких би “надавався комплекс послуг” (де ветерани могли б займатися спортом, постріляти в тирі, зайнятися образотворчим мистецтвом й вокалом).

У створенні таких центрів Вірастюк й бачить мету своєї парламентської роботи. Стати кандидатом у нардепи йому запропонував президент Володимир Зеленський (за словами самого Вірастюка).

Як відомо, Вірастюк – український силач, володар титулів “Найсильніша людина України” (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та “Найсильніша людина світу” (2004), заслужений майстер спорту України та почесний президент громадської організації “Федерація стронгмену України”. Останнім часом Вірастюк також знімався у фільмах (“Іван Сила”, “Пригоди S Миколая”, “Поліна і таємниця кіностудії”).

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський присвоїв Вірастюку почесне звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

Андрій Бондаренко

Андрій Бондаренко наразі займає посаду голови Покровської РДА.

Під час брифінгу Бондаренко за допомогою онлайн-зв’язку повідомив, що народився в Донецькій області, в родині шахтарів. Він отримав юридичну освіту.

Бондаренко брав участь в Антитерористичній операції. На момент початку російської окупації проживав у Донецьку й був змушений залишити місто.

Бондаренко працював у фіскальній службі (річну декларацію за 2018 рік заповнив як заступник начальника відділу ГУ ДФС у Донецькій області).

Він зазначив, що встановлення миру на Донбасі – для нього “принципове питання”.

Що відомо про довибори в Раду

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

По вказаному округу також балотуються: волонтерка, доброволець Маруся Звіробій від “Європейської Солідарності”; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Центральна виборча комісія (ЦВК) також призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.

Це сталося після того, як позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.