Пропрезидентська політсила "Слуга народу" опустилася на третє місце в рейтингу партій: на початку листопада рівень її підтримки серед українців становить 18,7%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у жовтні-листопаді 2020 року.

Соціологи проводили опитування щодо партій у два етапи: з 17 по 24 жовтня було опитано 1502 респонденти. Після обробки результатів, протягом 5-8 листопада, з респондентами повторно зв’язувалися, щоб знову поставити запитання про голосування на виборах до Верховної Ради. Повторно взяли участь в опитуванні 1083 респондента.

Згідно з отриманими результатами, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, “Слугу народу” готові підтримати 18,7% респондентів (у жовтні рівень підтримки партії становив 20,6%, а в квітні – 29,9%). Наразі “Слуга народу” займає лише третє місце в рейтингу після ОПЗЖ і “Європейської Солідарності”. За даними КМІС, в квітні партія займала перше місце, в жовтні – друге.

“Європейська Солідарність” зараз займає друге місце з 19,3% підтримки респондентів. З весни рейтинг партії зріс: у квітні було 13,5% підтримки, у жовтні – 16% (тоді партія займала третє місце в рейтингу КМІС).

Згідно з результатами опитування КМІС, перше місце зараз займає “Опозиційна платформа – За життя” з 22,1% підтримки респондентів. З жовтня рейтинг партії не змінився, а в квітні він становив 15,8%.

Партію “Батьківщина” зараз готові підтримати 9,3% опитаних (у жовтні було 9,2%, а в квітні – 11,6%). Відтак, з квітня рейтинг політсили знизився.

За партію “Сила і честь” Ігоря Смешка готові проголосувати 6,6% респондентів (у жовтні таких було 5,4%, а в квітні – 6,9%).

Крім того, шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр до Верховної Ради зараз є у Радикальної партії Олега Ляшка. Зараз її готові підтримати 5,4% респондентів (у жовтні було 5%, в квітні – 4,9%).

Партія “Голос” зараз набирає 4,7% підтримки (в жовтні було 4,2%, в квітні – 2,8%).

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

У перебігу опитування проведено 1502 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахуванням дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% — для показників близьких до 25%, 1,7% — для показників близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.

Протягом 5-8 листопада з респондентами повторно зв’язувалися, щоб знову поставити запитання про голосування на виборах до Верховної Ради. Всього повторно взяли участь в опитуванні 1083 респонденти (статистична похибка з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3%).