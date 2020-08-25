Партія "Слуга народу" перенесла дату з'їзду з 29 серпня на неділю, 30 серпня. З'їзд розпочнеться о 12:00.

Про це йдеться в анонсі, який є в розпорядженні #Букв.

“У неділю, 30 серпня, о 12:00 відбудеться з’їзд партії “Слуга народу”. Місце проведення заходу – КВЦ “Парковий” (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30″, – вказано у повідомленні.

Програма з’їзду включає:

виступ президента України Володимира Зеленського;

виступ голови політичної партії СН Олександра Корнієнка;

ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;

презентація відповідної програми партії;

представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів;

представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія “Слуга народу” проведе з’їзд 29 серпня.

Варто зазначити, що попередній з’їзд “Слуги народу” відбувся в лютому цього року. Тоді було оголошено, що ідеологією політичної партії є “український центризм”.

Крім того, в “СН” оголосили про створення “громадського хабу” в конгресово-виставковому центрі “Парковий”.

“Слуга народу” тоді також оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п’яти до восьми осіб.