Про це йдеться в анонсі, який є в розпорядженні #Букв.
“У неділю, 30 серпня, о 12:00 відбудеться з’їзд партії “Слуга народу”. Місце проведення заходу – КВЦ “Парковий” (вул. Паркова, 16А), на даху будівлі. Реєстрація учасників розпочнеться о 10:30″, – вказано у повідомленні.
Програма з’їзду включає:
- виступ президента України Володимира Зеленського;
- виступ голови політичної партії СН Олександра Корнієнка;
- ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;
- презентація відповідної програми партії;
- представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів;
- представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.
Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія “Слуга народу” проведе з’їзд 29 серпня.
Варто зазначити, що попередній з’їзд “Слуги народу” відбувся в лютому цього року. Тоді було оголошено, що ідеологією політичної партії є “український центризм”.
Крім того, в “СН” оголосили про створення “громадського хабу” в конгресово-виставковому центрі “Парковий”.
“Слуга народу” тоді також оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п’яти до восьми осіб.
- Партія “Слуга народу” визначилася зі слоганом, під яким піде на місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня 2020 року. Так, “слуги народу” розпочали передвиборну кампанію під слоганом “Україна – це ти!”.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко розповідав, що політсила на місцевих виборах у 2020 році вирішила відмовитися від гасла “Зробимо їх разом”, під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих “слуг”.
- Фракція “Слуги народу” на своєму засіданні провела праймеріз кандидатів для участі у виборах київського міського голови. Перемогу здобула Ірина Верещук. #Букви розповідали, що про неї відомо.