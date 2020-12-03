Народний депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк сьогодні під час засідання Верховної Ради розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

На це звернув увагу фотокореспондент #Букв Ян Доброносов.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.

Депутати “слуги народу” в чаті фракції посміялися з цього інциденту, вказавши, що главу податкового і фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева “збуджує тільки фіскалізація”.

Тим часом, сам Петруняк почав шукати новини про себе в Інтернеті.