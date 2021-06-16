Кандидат від соціалістів з Перу Педро Кастільо здобув перемогу на президентських виборах у країні.

Про це повідомляє агентство Reuters і газета El Comercio.

Так, Педро Кастільо, представник ліворадикальної партії “Вільне Перу” переміг з результатом 50,1% голосів – за нього проголосували 8,8 млн виборців. Він випередив суперницю з партії “Народна сила”, дочку експрезидента Альберто Фухіморі Кейко Фухіморі на 44 тисячі голосів – вона набрала близько 49,9%.

“Новий час розпочався”, – написав Кастільо у Twitter.

Un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos/as se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/sOt6GResPI — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 15, 2021

Він також оновив свій профіль у соцмережі, додавши підпис “Обраний президент Республіки Перу (2021-2026)”.

При цьому видання зазначає, що влада ще повинна розглянути скарги кандидатів на порушення під час голосування. Після цього будуть затверджені підсумки виборів.

Кастільо – вчитель початкової школи, який не має досвіду в політиці. Він отримав підтримку широких мас через обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Восени минулого року в Перу почалася криза, в результаті якої за тиждень змінилися три президенти країни.

Обраний президент Перу вступить на посаду 28 липня. Його термін повноважень становить п’ять років.