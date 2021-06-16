Про це повідомляє агентство Reuters і газета El Comercio.

Так, Педро Кастільо, представник ліворадикальної партії “Вільне Перу” переміг з результатом 50,1% голосів – за нього проголосували 8,8 млн виборців. Він випередив суперницю з партії “Народна сила”, дочку експрезидента Альберто Фухіморі Кейко Фухіморі на 44 тисячі голосів – вона набрала близько 49,9%.

“Новий час розпочався”, – написав Кастільо у Twitter.

Він також оновив свій профіль у соцмережі, додавши підпис “Обраний президент Республіки Перу (2021-2026)”.

При цьому видання зазначає, що влада ще повинна розглянути скарги кандидатів на порушення під час  голосування. Після цього будуть затверджені підсумки виборів.

Кастільо – вчитель початкової школи, який не має досвіду в політиці. Він отримав підтримку широких мас  через  обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Восени минулого року в Перу почалася криза, в результаті якої за тиждень змінилися три президенти країни.

Обраний президент Перу вступить на посаду 28 липня. Його термін повноважень становить п’ять років.

  • Раніше повідомлялося, що у Республіці Чад (Центральна Африка) повстанці знову активізувалися після того, як відбувся похорон новообраного президента країни Ідріса Дебі. Політик загинув “на полі бою” в результаті отриманих поранень з боку повстанців.