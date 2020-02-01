Депутат від фракції "Слуги народу" Євгеній Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “112-Україна”.

Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки (Кіровоградська область), як сплачувати за комунальні послуги, якщо у неї пенсія 2 тисячі гривень, Брагар запропонував їй продати собаку.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно. […] Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити”, – сказав депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… 🎥: 112.ua Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.

Нагадаємо, раніше Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.