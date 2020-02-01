Про це він сказав в ефірі телеканалу “112-Україна”.
Так, на питання Любові Павлівни з Аджамки (Кіровоградська область), як сплачувати за комунальні послуги, якщо у неї пенсія 2 тисячі гривень, Брагар запропонував їй продати собаку.
“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно. […] Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити”, – сказав депутат.
Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку!
Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку!
Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги…
🎥: 112.ua
Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.
Нагадаємо, раніше Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.
- Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30%.
- При цьому в коментарях під повідомленням Гончарука його заяву розкритикували. Люди пишуть, що в багатьох містах суми в платіжках за грудень виявилися вищими, ніж раніше.