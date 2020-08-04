Про це повідомила пресслужба Нацагентства.

У повідомленні зазначено, що адмінпротокол пов’язаний з несвоєчасним поданням повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Що саме не вказав депутат, не уточнюється.

Згодом у коментарі “Громадському” він розповів, що сам звернувся до НАЗК щодо змін у його майновому стані. Після цього Нацагентство склало адмінпротокол, як і передбачено законодавством.

Потураєв пояснив, що у березні 2020-го він з Америки придбав “стару, недорогу, биту” автівку. Однак думав, що продовження строку подання декларації розповсюджуються і на повідомлення про зміни у майновому стані.

“Хоча ця машина зовсім не нова і не дорога, але, згідно з законом, я маю про неї повідомити. Тому я про неї повідомив тільки тоді, коли я вже подавав декларацію на 2019 рік, і вже у НАЗК пояснював, чому припустився такої помилки”, — зазначив він.

Такі ж протоколи отримали начальник управління прокуратури Кіровоградської області Віталій Вергелес та ексначальниця відділу Звенигородської райдержадміністрації Наталія Кузнєцова.

Також НАЗК знайшло ознаки порушення вимог запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і звернулося до суду стосовно мера Ужгорода Богдана Андріїва, директора міжнародного аеропорту “Чернівці” Бориса Морського та ексзаступника регіонального сервісного центру МВС на Закарпатті Михайла Бойчука.

Крім того, Національне агентство склало адмінпротокол про порушення порядку подання фінансової звітності стосовно керівника “Партії українського народу” Дмитра Подлужного.