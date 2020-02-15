Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.
Законопроєкт №2684 про внесення змін щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я, окрім зміни статі, дозволить 14-річним відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей чи хвороб.
Також підліткам будуть надавати більше інформації про стан їх здоров’я.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що відповідні зміни необхідні, оскільки зараз законодавство не містить терміна підліток, що не дозволяє здійснювати формування та реалізацію державної політики щодо цієї соціальної групи.
“Діючі нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур щодо особливостей реалізації підлітками своїх прав, хоч вказаний термін використовують. Зокрема, термін “підліток” згадується в Основах законодавства України про охорону здоров’я (ст.ст. 59, 60, 65, 66). Набуття права на інформацію про стан здоров’я виключно після досягнення повноліття не дозволяє реалізовувати інші права у сфері охорони здоров’я (право на згоду на медичне втручання, право на вибір лікаря тощо), зважаючи на непоінформованість”, – зазначає автор документу.
- Як повідомлялося раніше, більше 300 народних депутатів об’єдналися в МФО “Цінності, гідність, сім’я” для захисту консервативних вічних цінностей. Його співголова Святослав Юраш вважає, що в школі дітей повинні вчити будувати сім’ї, маючи на увазі під сім’єю союз чоловіка та жінки.