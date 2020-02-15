Народний депутат від фракції "Слуги народу" Лада Булах внесла до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить підліткам з 14 років змінювати стать без відома батьків.

Про це свідчить інформація на сайті Парламенту.

Законопроєкт №2684 про внесення змін щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я, окрім зміни статі, дозволить 14-річним відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших залежностей чи хвороб.

Також підліткам будуть надавати більше інформації про стан їх здоров’я.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що відповідні зміни необхідні, оскільки зараз законодавство не містить терміна підліток, що не дозволяє здійснювати формування та реалізацію державної політики щодо цієї соціальної групи.

“Діючі нормативно-правові акти не передбачають чітких процедур щодо особливостей реалізації підлітками своїх прав, хоч вказаний термін використовують. Зокрема, термін “підліток” згадується в Основах законодавства України про охорону здоров’я (ст.ст. 59, 60, 65, 66). Набуття права на інформацію про стан здоров’я виключно після досягнення повноліття не дозволяє реалізовувати інші права у сфері охорони здоров’я (право на згоду на медичне втручання, право на вибір лікаря тощо), зважаючи на непоінформованість”, – зазначає автор документу.