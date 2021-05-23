Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську колишнього головного редактора опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, Шевченко поширив публікацію російського політолога Сергія Карнаухова, який назвав затримання Протасевича “блискучою роботою”. Від себе нардеп написав: “У Мінську затримали засновників NEXTA. Оце державність!”.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook нардеп виклав фото своєї нещодавньої зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з підписом “Бацька вам не Янукович”.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.