Депутатська фракція партії "Слуга народу" скасувала заплановане на сьогодні засідання у зв'язку із хворобою віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Про це йдеться в переписці “слуг”, яку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Засідання фракції спочатку планувалося на 15:05 17 вересня (відразу ж після пленарного засідання Верховної Ради).

Нардепи хотіли заслухати доповідь Резнікова “по роботі Тристоронньої контактної групи в рамках Мінського процесу”.

Крім того, депутати повинні були обговорити внесення змін до постанови про проведення чергових місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року (на внесення змін наполягають контрольовані Росією бойовики ОРДЛО й самі представники РФ в ТКГ).

Приблизно опівдні стало відомо, що засідання фракції не відбудеться. Про це “слуги народу” переписувалися в чаті.

“Колеги, фракція з Резніковим переноситься у зв’язку з його хворобою”, – повідомив депутатам голова фракції “СН” Давид Арахамія.

Що відомо про можливі зміни до постанови щодо місцевих виборів?

15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови.

Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.

Зі зверненням з приводу змін до постанови звернувся до парламенту і заступник голови делегації Вітольд Фокін. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, звернення Фокіна має зовсім інший зміст.

26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.

31 серпня Разумков повідомив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.

2 вересня, інформуючи про підсумки засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, в Офісі президента зазначили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України і блокують обговорення інших питань.