Про це свідчать дані соцопитування центру “Социс”.
Так, на можливих парламентських виборах президентську партію “Слуга народу” підтримають 26,4% респондентів; за “Європейську Солідарність” віддали б голоси 19,1% опитаних.
Крім того, до Верховної Ради пройшли б “Опозиційна платформа – За життя” (12,7%), “Батьківщина” (10,3%), “Сила і честь” (7,7%).
Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в Парламент.
Соціологічне опитування проводилося центром “Социс” у період з 16-го по 21-е вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.
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