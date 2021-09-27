У разі проведення виборів до Верховної Ради до парламенту пройшли б п’ять політичних сил, у лідерах: "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

Про це свідчать дані соцопитування центру “Социс”.

Так, на можливих парламентських виборах президентську партію “Слуга народу” підтримають 26,4% респондентів; за “Європейську Солідарність” віддали б голоси 19,1% опитаних.

Крім того, до Верховної Ради пройшли б “Опозиційна платформа – За життя” (12,7%), “Батьківщина” (10,3%), “Сила і честь” (7,7%).

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в Парламент.

Соціологічне опитування проводилося центром “Социс” у період з 16-го по 21-е вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.