Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко припаркував свій автомобіль Mercedes S 400 із порушенням – просто біля пішохідного переходу в Києві.

Відповідні фото опублікував журналіст-розслідувач програми “Схеми” Михайло Ткач.

Судячи з фото, Тищенко припаркував авто в урядовому кварталі, просто біля знаку пішохідного переходу і світлофору.

“Продовжую знайомити громадськість із зухвалістю на дорогах від “слуг народу”. Цього разу “слугамобіль” Миколи Тищенка став поближче до знаку із зображенням народу”, – зазначив Ткач у підписі до фото.

Згодом журналіст опублікував нові фото, вказавши, що Тищенко авто перепаркував, проте знову з порушенням.

“Тепер він порушує через дорогу від того місця де стояв”, – уточнив журналіст.

На фото видно, що автомобіль Тищенка знову опинився біля пішохідного переходу.

Згідно із правилами дорожнього руху (пункт 15.9), зупинка забороняється “на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі”.

Раніше журналісти програми “Схеми” вже фіксували порушення правил дорожнього руху цим же автомобілем Тищенка. Тоді журналісти фіксували, як Mercedes зі “слугою народу” за кермом перетнув подвійну суцільну і виїхав на зустрічну смугу транспорту, аби не стояти в заторі. Це сталося в червні минулого року.

Згідно із декларацією Тищенка за 2020 рік, вказаний автомобіль Mercedes-Benz S400 2018 року випуску був ним придбаний у серпні 2019 року. На момент придбання вартість транспортного засобу складала 2,6 млн грн.