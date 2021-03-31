Відповідні фото опублікував журналіст-розслідувач програми “Схеми” Михайло Ткач.
Судячи з фото, Тищенко припаркував авто в урядовому кварталі, просто біля знаку пішохідного переходу і світлофору.
“Продовжую знайомити громадськість із зухвалістю на дорогах від “слуг народу”. Цього разу “слугамобіль” Миколи Тищенка став поближче до знаку із зображенням народу”, – зазначив Ткач у підписі до фото.
Згодом журналіст опублікував нові фото, вказавши, що Тищенко авто перепаркував, проте знову з порушенням.
“Тепер він порушує через дорогу від того місця де стояв”, – уточнив журналіст.
На фото видно, що автомобіль Тищенка знову опинився біля пішохідного переходу.
Згідно із правилами дорожнього руху (пункт 15.9), зупинка забороняється “на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі”.
Раніше журналісти програми “Схеми” вже фіксували порушення правил дорожнього руху цим же автомобілем Тищенка. Тоді журналісти фіксували, як Mercedes зі “слугою народу” за кермом перетнув подвійну суцільну і виїхав на зустрічну смугу транспорту, аби не стояти в заторі. Це сталося в червні минулого року.
Згідно із декларацією Тищенка за 2020 рік, вказаний автомобіль Mercedes-Benz S400 2018 року випуску був ним придбаний у серпні 2019 року. На момент придбання вартість транспортного засобу складала 2,6 млн грн.
- 12 березня поруч з Офісом президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій у Києві помітили авто голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії, припарковане з грубими порушеннями (на пішоходному переході під світлофором).
- За таке порушення Давида Арахамію оштрафували на 510 гривень.
- Згодом Давид Арахамія перепросив за те, що припаркував свій незадекларований Land Cruiser на пішохідному переході. Однак при цьому він поскаржився на відсутність особистого водія та погану роботу київських комунальників.
- Крім того, Давид Арахамія повідомив, що автівка Toyota Land Cruiser, якою він користується, відсутня в декларації, оскільки вона була придбана протягом останнього року і належить його дружині. Перед цим він заявляв, що це “його власне авто”.