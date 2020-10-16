Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко захворів на коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю.

Команда працює оперативно. Зв’язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій. Оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено. Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою, як і в перемозі партії президента на місцевих виборах в Києві”, – повідомив Тищенко.