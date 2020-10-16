Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Здав тест на коронавірус – результат позитивний. Температура 36,8 – піднялася. Відчуваю себе як танк, якому підбили гусеницю.
Команда працює оперативно. Зв’язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій. Оперативний штаб ЗеПростір працює злагоджено. Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою, як і в перемозі партії президента на місцевих виборах в Києві”, – повідомив Тищенко.
- Нагадаємо, як стало відомо 29 вересня, п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат, голова партії “Голос” Кіра Рудик та народний депутат від “Слуги народу” і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заразилися коронавірусом COVID-19.