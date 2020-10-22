Партія "Слуга народу" в Бердянську об'єдналася з політсилами "За майбутнє" та "Опозиційний блок".

Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу Бердянськ”.

“Настав час об’єднуватися заради нашого міста. Бердянськ потребує нових креативних ідей, які принесуть реальні зміни… “За майбутнє”, “Слуга народу” і “Опозиційний блок” об’єдналися, щоб відстоювати інтереси бердянців”, – йдеться в повідомленні.

Серед кандидатів у депутати міської ради Бердянська не буде партії “За майбутнє” – політсила закликає голосувати за представників “Слуги народу” або “Опоблоку”.