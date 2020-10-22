Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу Бердянськ”.
“Настав час об’єднуватися заради нашого міста. Бердянськ потребує нових креативних ідей, які принесуть реальні зміни… “За майбутнє”, “Слуга народу” і “Опозиційний блок” об’єдналися, щоб відстоювати інтереси бердянців”, – йдеться в повідомленні.
Серед кандидатів у депутати міської ради Бердянська не буде партії “За майбутнє” – політсила закликає голосувати за представників “Слуги народу” або “Опоблоку”.
- Після місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, “Слуга народу” формуватиме “ситуативні союзи” в місцевих радах з іншими партіями.