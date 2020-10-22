Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу Бердянськ”.

“Настав час об’єднуватися заради нашого міста. Бердянськ потребує нових креативних ідей, які принесуть реальні зміни… “За майбутнє”, “Слуга народу” і “Опозиційний блок” об’єдналися, щоб відстоювати інтереси бердянців”, – йдеться в повідомленні.

Серед кандидатів у депутати міської ради Бердянська не буде партії “За майбутнє” – політсила закликає голосувати за представників “Слуги народу” або “Опоблоку”.