Партія "Слуга народу" сьогодні висуне спортсмена Василя Вірастюка кандидатом на довиборах у Верховну Раду України.

Про це розповіли джерела #Букв у партії.

Про балотування Вірастюка “слуги” планують оголосити під час сьогоднішнього з’їзду партії.

На ньому буде розглянуто питання висунення кандидатів на довиборах по двох округах – 87-му на Івано-Франківщині та 50-му на Донеччині.

Василь Вірастюк балотуватиметься по 87-му округу.

Як відомо, Вірастюк – український силач, володар титулів “Найсильніша людина України” (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та “Найсильніша людина світу” (2004), заслужений майстер спорту України та почесний президент громадської організації “Федерація стронгмену України”. Останнім часом Вірастюк також знімався у фільмах.

Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

По вказаному округу також балотуються: волонтерка, доброволець Маруся Звіробій від “Європейської Солідарності”; представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

По 50-му округу “слуги” висунуть на довиборах голову Покровської РДА Андрія Бондаренка. Раніше він працював у фіскальній службі (річну декларацію за 2018 рік заповнив як заступник начальника відділу ГУ ДФС у Донецькій області).

Варто зазначити, що Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50.

Це сталося після того, як позафракційний нардеп Руслан Требушкін за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня 2020 року, став міським головою Покровська і склав повноваження народного депутата.