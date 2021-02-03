У Верховну Раду України зараз могли б пройти п'ять партій. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить 18,2%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, на початку 2021 року підтримка партії склала 18,2%. Очолила список партія “ОПЗЖ” – 24,1%.

“Якби у парламентських виборах брали участь ці партії, найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б “ОПЗЖ” (партію підтримали б 24,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), “Слуга народу” (18,2%), “ЄС” (15,6%) і “Батьківщина” (10,3%), “Сила і честь” (6,4%)”, – йдеться у повідомленні.

Балансує на межі проходження Радикальна партія О. Ляшка (4,6%). Далі йдуть “Свобода” (3,6%), “Українська стратегія Гройсмана” (3,4%) та “Партія Шарія” (3,2%). Інші партії мають нижчу підтримку.

З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.