Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Семінський заявляв, що був готовий витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата.

Відповідний аудіозапис опублікувало видання “Цензор.НЕТ”.

У цьому аудіозаписі чоловік — як передбачається, Олег Семінський — ділиться планами про готовність балотуватися від будь-якої з партій. Він також озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат.

“Домовившись з тобою і підписавши понятійний документ, я страхуюся елементарно. Я потрапляю в список тієї чи іншої партії — $7 лимонів у мене для цього є. І ми відходимо від моменту, про який ти кажеш, від тиску”, — заявив він.

Семінський при цьому зазначає, що політичною діяльність займатись не планує — його цікавила депутатська недоторканність.

“Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому нема потреби. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість… Аж до комуністів”, — каже він.

Співрозмовником Семінського, за інформацією видання, виступив екснардеп Микола Рудьковський.

Що відомо про Семінського?

В 2019 році Олег Семінський став народним депутатом, балотувався від партії “Слуга народу” за 205 округом на Чернігівщині. Відрив від конкурента, що набрав найбільше голосів виборців, близько 10 тисяч.

Сьогодні Семінський є заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Народився Семінський в Білій Церкві (Київщина), освіту здобував в Києві та Івано-Франківську (у сферах управління міжнародним бізнесом та видобування нафти та газу). В енергетиці працював з 2000 року. Був в.о. голови правління ЗАТ “Укрнафтогазтехнологія”, гендиректором ЗАТ “Нафтогазвидобування”, головою правління ПрАТ “Нафтогазвидобування”.

Напередодні виборів (з 2015 по 2019 роки) був заступником директора ТОВ “Ділайс“, що спеціалізується на організації будівництва будівель та координував проєкт з виготовлення листового скла на Чернігівщині.

У 2012 році ЗМІ повідомляли про нібито викрадення Семінського. У 2016 в інтерв’ю Семінський заявив про причетність його друга та бізнес-партнера Рудьковского (того ж, що фігурує на аудіо) до викрадення та тримання в половині впродовж 3 років.

Балотування на виборах 2019 року — не перше для Семінського. В 2006 році він йшов №72 у списку Соціалістичної партії України, членом якої на той час був. А під час місцевих виборів 2020 року претендував на висування в мери Чернігова.