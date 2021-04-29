«Слуга» Шевченко анонсував нові поїздки до Лукашенка разом з іншими нардепами

Про це він повідомив у коментарі #Буквам.
Як сповіщалося, 20 квітня народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком.
Чого стосувалася розмова — не повідомляли, але у фракції вимагали від нардепа пояснень. Водночас голова фракції Давид Арахамія зазначав, що Шевченко “з точки зору закону не порушив нічого”.
“Ця зустріч була перша, ознайомча. Ми розставили акценти. Ще будуть (зустрічі — ред.). Будемо тримати комунікацію. Наступного разу я приїду вже не один, є ряд нардепів, які теж виявляли бажання поїхати, подивитися, познайомитися. Мається на увазі з парламентаріями. І налагоджувати зв’язки, бо ми сусіди”, — сказав Шевченко.
Він не назвав імена та кількість цих депутатів, однак запевнив, що “і “слуги народу” в тому числі є”.
“Батьківщина” є, з “ОПЗЖ” є, з інших груп”, — додав Шевченко.
Євгеній Шевченко і Білорусь
Візит до Білорусі 20 квітня був не першим візитом нардепа до Білорусі. Зокрема, 12 лютого Шевченко побував на Всебілоруських народних зборах, де виступав Олександр Лукашенко.
Після виборів, 10 серпня минулого року, Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі та подякував за “душевне ставлення до України”. На той момент країну вже охопили протести.
30 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його на ім’я, не вказуючи посади.
Після останньої поїздки Шевченка до Білорусі у фракції “Слуги народу” заявили про перспективи його виключення.
Позиція України щодо Лукашенка
Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня, “не означає його визнання легітимним главою держави”.
У жовтні Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі було 44 особи.
У листопаді ЄС офіційно ввів персональні санкції проти Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції були введені у зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.
- Україна та ще ряд країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти білоруських чиновників.
- У відповідь міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України.