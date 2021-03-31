На переконання нардепки від "Слуги народу" Любові Шпак, акція протесту під Офісом президента була масовими заворушеннями, що запам'ятаються свастикою на державній будівлі.

Таку заяву Шпак зробила з трибуни Верховної Ради 30 березня напередодні голосування за постанову про засудження подій 20 березня.

Депутатка переконана, що акція “Не чуєщ? Побачиш”, що відбулася тієї суботи, була масовими заворушеннями.

“Звичайно, можна вигадувати багато слів, щоб якось виправдати те, що відбулося під Офісом президента. Стерненко дякує всім нам за мирну акцію. Та про що ви говорите? Невже ця акція була мирна. Давайте говорити за те і дякувати за те, що по статті масові заворушення не було відкрито [кримінальне провадження], хоча всі кваліфікаційні ознаки тут є: погроми, підпали, знищення майна. І все це в прямому етері, перед десятками камер!”, — вважає Шпак.

На переконання депутатки, особи, причетні до цього, мають бути покарані.

Під час виступу Шпак поставила риторичне запитання щодо того, чому активісти беруть участь в акціях, а не навчаються чи працюють.

Також особливу увагу депутатка звернула на свастику, що була намальована на Офісі президента.

“В центрі столиці на державній будівлі красувалася свастика, яка засвітилася на весь світ, на всіх телеканалах. І запам’ятають нас саме з цією свастикою на стінах Офісу президента. Це ніж в серце всіх, хто пам’ятає жах нацистського режиму”, — заявила вона.

Зауважимо, що правозахисники та поліція підтвердили, що свастика була намальована вже після завершення акції. Крім цього, активісти вважають, що свастику на Офісі президента могла намалювати поліція.

До того ж парламентарка заявила, що активісти “хотіли крові”.

“Як би це не прозвучало, але добре, що активістам дали можливість проявити себе. Зрозуміло, що вони хотіли крові. Їм хотілося показати, що поліція на них накинулася, застосувала газ, або когось побили. Але поліція утрималася. І не було насильства”, — резюмувала депутатка.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;

представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;

ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.