Це сталося в етері шоу “Ехо України” на телеканалі “Прямий”.

Так, під час обговорення атак на російських опозиціонерів ведучий Матвій Ганапольський назвав російського лідера “ху*лом”. Він нагадав, що вбивства опозиції в РФ почалася після вбивства журналістки Анни Політковської та додав:

“Вийшов оцей мурло… Російський президент, який сказав: “Навіщо її вбили, вона так мало значила, я не знаю, хто це? … Це вбивство принесло нам більше проблем, ніж якби вона жила”. Так це ху*ло, розумієте?!”.

Василевська-Смаглюк перервала його словами: “Так можна?”

Далі відбувся діалог:

Ганапольський: Мені можна. Ви краще говорили б про реакцію влади (на напад на Петра Порошенка — ред.), а не про те, що я сказав про президента Росії.

Василевська-Смаглюк: Це просто, можливо, малолітні дивляться.

Ганапольський: Малолітні не повинні дивитися політичний етер.

Василевська-Смаглюк: Всяк буває.

Ганапольський: Крім того, якщо робити мені зауваження… Може ви дасте зауваження воякам, які йшли вулицею, де було багато дітей, і співали пісню про Путіна, який є цим. Їм зробили дали зауваження?

Василевська-Смаглюк: Я нікому зауваження не роблю, я просто колишня медійниця…