Це сталося в етері шоу “Ехо України” на телеканалі “Прямий”.
Так, під час обговорення атак на російських опозиціонерів ведучий Матвій Ганапольський назвав російського лідера “ху*лом”. Він нагадав, що вбивства опозиції в РФ почалася після вбивства журналістки Анни Політковської та додав:
“Вийшов оцей мурло… Російський президент, який сказав: “Навіщо її вбили, вона так мало значила, я не знаю, хто це? … Це вбивство принесло нам більше проблем, ніж якби вона жила”. Так це ху*ло, розумієте?!”.
Василевська-Смаглюк перервала його словами: “Так можна?”
Далі відбувся діалог:
Ганапольський: Мені можна. Ви краще говорили б про реакцію влади (на напад на Петра Порошенка — ред.), а не про те, що я сказав про президента Росії.
Василевська-Смаглюк: Це просто, можливо, малолітні дивляться.
Ганапольський: Малолітні не повинні дивитися політичний етер.
Василевська-Смаглюк: Всяк буває.
Ганапольський: Крім того, якщо робити мені зауваження… Може ви дасте зауваження воякам, які йшли вулицею, де було багато дітей, і співали пісню про Путіна, який є цим. Їм зробили дали зауваження?
Василевська-Смаглюк: Я нікому зауваження не роблю, я просто колишня медійниця…
"Слуга народу" зробила зауваження ведучому, який назвав Путіна "ху*ло"
Це та сам Василевська-Смаглюк, яка називала коронавірус "маркетингом" та, що в Україні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити… pic.twitter.com/Ycy0QqrP0P
— Букви (@Bykvu) August 27, 2021
- Нагадаємо, на час виборів до парламенту Ольга Василевська-Смаглюк працювала спеціальним кореспондентом телеканалу “1+1”.
- На тому ж каналі ведучим програми “Гроші” був інший депутат — Олександр Дубінський, його було виключно з фракції “Слуги народу”. У січні 2020 року #Букви зафільмували, як Василевська-Смаглюк відмовила Дубінському у проханні розігнати новину про прослуховування кабінету тодішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Вже в статусі депутатки вона заявила, що свободу слова в Україні “варто було б приглушити з поваги до інституту Президентства”. Згодом вона казала, що її слова вирвали з контексту.
- В лютому 2020 року Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус “маркетинговим ходом”.