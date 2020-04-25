Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав "святом" День пам'яті Чорнобильської трагедії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Наш”.

“Користуючись нагодою, хотів би нагадати, що 26-го буде свято дуже велике, дуже важливе – це трагедія – Чорнобильська катастрофа”, – сказав Тищенко.

Нардеп також заявив, що слід “привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи”.

Ведучі, в свою чергу, звернули увагу Тищенка на те, що 26 квітня – це не свято, а День пам’яті.

“Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії Нічого незвичайного, просто “Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії 🤷🏻‍♂️ + Закликав не забути привітати людей, які захистили нас від цієї катастрофи, з цим святом… 🎥: НАШ Опубликовано Букви Суббота, 25 апреля 2020 г.