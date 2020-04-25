Про це він сказав в ефірі телеканалу “Наш”.
“Користуючись нагодою, хотів би нагадати, що 26-го буде свято дуже велике, дуже важливе – це трагедія – Чорнобильська катастрофа”, – сказав Тищенко.
Нардеп також заявив, що слід “привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи”.
Ведучі, в свою чергу, звернули увагу Тищенка на те, що 26 квітня – це не свято, а День пам’яті.
“Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії
Нічого незвичайного, просто “Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії 🤷🏻♂️
+ Закликав не забути привітати людей, які захистили нас від цієї катастрофи, з цим святом…
🎥: НАШ
Опубликовано Букви Суббота, 25 апреля 2020 г.
- Народний депутат фракції “Слуга народу” Микола Тищенко знімав сторіс в Instagram під час пленарного засідання в Раді, тому не встиг проголосувати.