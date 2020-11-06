Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко висловився з приводу штрафів за відсутність захисних масок у громадських місцях.

Відповідний коментар він дав ресурсу Pavlovsky News.

Так, сьогодні Верховна Рада посилила відповідальність за відсутність масок у період карантину в громадських місцях. За це тепер буде передбачений штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.

Цей факт і прокоментував Тищенко, зазначивши, що якщо в українців “немає мізків – то нехай платять штраф”.

Так, у нардепа запитали, чи будуть, на його думку, громадяни дотримуватися нових норм.

“Якщо мізки є – будуть дотримуватися. Якщо ні – нехай платять штраф. Ми просто вже втомилися попереджати про маски. Весь світ носить, а в нашій країні чомусь потрібно людей змушувати. Ось навіть вчора я йшов – мені кажуть: “Та що ви тут розповідаєте. Немає ніякого коронавірусу”. Я навіть не став нічого коментувати, тому що це вже клініка”, – заявив Тищенко.

Нардеп додав, що “потрібно бути вихованою людиною”, оскільки “носіння маски – це, передусім, якась інтелігентність, виховання”.

На думку Тищенка, “про такі речі розповідають взагалі в родині, батьки”.

“Але у багатьох, я так розумію, цих процесів не відбувалося”, – додав народний обранець.

Тищенко також висловив думку, що поліції потрібно не попереджати громадян, а відразу штрафувати за відсутність маски.

“Я б одразу штрафував. Тому що ці “попереджати”… Ми попереджаємо, попереджаємо, просимо, благаємо, а є громадяни, які просто плюють на будь-які правила”, – повідомив нардеп.

Варто зазначити, що у квітні, в розпал карантину в Україні (введеного через коронавірус), самого Тищенка викрили в порушенні карантинних правил.

Так, ЗМІ писали, що в центрі Києва в умовах карантину продовжує працювати його ресторан “Велюр”, але тільки для обраних клієнтів. При цьому, згідно з постановою Уряду, в той період не дозволялася робота ресторанів і кафе.

Сам Тищенко згодом заявив, що іноді проводить у цьому ресторані “особисті зустрічі”. Він запевняв, що “Велюр” не працює для відвідувачів.