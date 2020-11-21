Таку заяву Трухін зробив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо, що пан Уманський, який рекордно коротко пробув на своїй посаді… Україна ще не знала настільки успішного міністра фінансів. Це наша велика помилка. Я думаю, що ми, як команда, повинні почати говорити правду і пояснити всю ситуацію, що насправді сталося. Тому що ми всі про це замовчуємо. Про це знають всі колеги, які знаходяться в парламенті. Про це знають всі співробітники міністерства фінансів. На жаль, пан Уманський — просто алкоголік. Він страждає на глибокий алкоголізмом і тому не зміг поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим…”, — сказав він.

На цьому моменті ведучий шоу Савік Шустер перервав нардепа зазначивши, що йому не подобаються безпідставні звинувачення на кшталт цих.

На відео з 2 годин 30 хвилин