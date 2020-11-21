Таку заяву Трухін зробив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо, що пан Уманський, який рекордно коротко пробув на своїй посаді… Україна ще не знала настільки успішного міністра фінансів. Це наша велика помилка. Я думаю, що ми, як команда, повинні почати говорити правду і пояснити всю ситуацію, що насправді сталося. Тому що ми всі про це замовчуємо. Про це знають всі колеги, які знаходяться в парламенті. Про це знають всі співробітники міністерства фінансів. На жаль, пан Уманський — просто алкоголік. Він страждає на глибокий алкоголізмом і тому не зміг поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим…”, — сказав він.
На цьому моменті ведучий шоу Савік Шустер перервав нардепа зазначивши, що йому не подобаються безпідставні звинувачення на кшталт цих.
На відео з 2 годин 30 хвилин
- Нагадаємо, у квітні Ігор Уманський став радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака. 12 листопада Уманський подав у відставку з цієї посади.
- Згодом Уманський опублікував Facebook-пост, в якому заявив про розкрадання “дорожнім картелем” мільярдів із коронавірусного фонду. Він наголошував, що кошти COVID-фонду були штучно витрачені, і насправді без цих 35-36 млрд гривень можна було побудувати ту ж протяжність доріг.
- Вже 18 листопада Уманський дав пресконференцію для ЗМІ біля будівлі Верховної Ради, під час якої закликав до публічного секвестру (скорочення певних статей) державного бюджету 2020 року, приблизно на 100 млрд грн.
- На тій самій пресконференції він заявив про необхідність створення медичної інфраструктури в регіонах. Крім того, Уманський висловив думку, що Україна вчергове втратила довіру Міжнародного валютного фонду (МВФ) і тому не варто очікувати наступного траншу.
- 20 листопада Ігор Уманський заявив, що вирішив поки утриматися від виступів у прямих ефірах на телеканалах.