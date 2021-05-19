Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Воно відбувалося у чаті “слуг” під назвою “Мажори СН”.
“Друзі, пропоную приєднатись до підписання проєкту постанови про визнання ХАМАСу терористичною організацією. Нагадаю, що це зробив уже весь цивілізований світ”, – йшлося в повідомленні-заклику до депутатів.
У відповідь ряд нардепів-“слуг” повідомили, що вже приєдналися до підписання документа.
Варто зазначити, що на сайті Верховної Ради цей проєкт постанови поки не опубліковано.
Вірогідно, документ зараз знаходиться на стадії співавторства в системі електронного документообігу, де попередньо підписуються законопроєкти перед їх офіційною публікацією.
Як відомо, ХАМАС – це палестинський воєнізований ісламський рух, який утримує під контролем Сектор Газа. Був заснований у 1987 році після початку Першої палестинської інтифади (повстання палестинців проти контролю Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан та сектору Газа).
ХАМАС чи лише його воєнізоване крило (бригади “Ізз ад-Дін аль-Кассам”) оголошені терористичною організацією в Ізраїлі, США, Євросоюзі, Великій Британії та низці інших країн.
Ісламісти ХАМАСу є послідовними противниками Ізраїлю. Наразі на Близькому Сході спостерігається загострення військового конфлікту: представники ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
- 15 травня ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі Сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”. Зазначимо, що у цій будівлі були розташовані офіси кількох міжнародних видань, зокрема агентства Associated Press та телеканалу Al Jazeera.
- 16 травня Рада безпеки ООН скликала засідання, аби обговорити військове загострення між Ізраїлем і Газою.
- Міністерство закордонних справ (МЗС) України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Гази.