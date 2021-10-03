Виїзне засідання парламентської фракції партії "Слуга народу", яке проходило у Трускавці, закінчилося гучною вечіркою, на якій, зокрема, вручили "Партійні Оскари".

Про це у Facebook повідомила прессекретарка “Слуги народу” Юлія Палійчук.

Відкрив вечірку глава фракції Давид Арахамія – він зіграв на барабанах.

За словами Палійчук, всього було 16 номінацій “партійного Оскара”. Ось 10 переможців:

Відповідальність року — Ігор Копитін;

Шаолінь року — Микола Сольський;

Наполегливість року — Галина Третьякова;

Євроінтегратор року — Марія Мезенцева;

Децентралізатор року — Віталій Безгін;

Червона кнопка — Людмила Буймістер;

Батько року — Павло Сушко;

Інвестняня року — Галина Янченко;

Бджоли проти меду — Анастасія Радіна;

Кількість і якість — Данило Гетьманцев.

Були й жартівливі номінації, де переможцям вручили гарбузи.

Крім того, на завершення “Великої фракції” “слуги” провели благодійний аукціон, на якому продали чотири худі DJ David Braun.

Їх купили:

Андрій Холодов за 22 000 грн.

Андрій Клочко – 20 000 грн.

Олександр Санченко – 13 000 грн.

Андрій Богданець – 10 000 грн.

Юлія Палійчук зазначила, що зібрані кошти передадуть на потреби важкохворих дітей.

Раніше повідомлялося, що виїзне засідання парламентської фракції партії “Слуга народу”, в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, закінчилося в ніч на 3 жовтня гала-концертом, де свій DJ-сет зіграв голова фракції Давид Арахамія.