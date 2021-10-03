Про це у Facebook повідомила прессекретарка “Слуги народу” Юлія Палійчук.
Відкрив вечірку глава фракції Давид Арахамія – він зіграв на барабанах.
За словами Палійчук, всього було 16 номінацій “партійного Оскара”. Ось 10 переможців:
Відповідальність року — Ігор Копитін;
Шаолінь року — Микола Сольський;
Наполегливість року — Галина Третьякова;
Євроінтегратор року — Марія Мезенцева;
Децентралізатор року — Віталій Безгін;
Червона кнопка — Людмила Буймістер;
Батько року — Павло Сушко;
Інвестняня року — Галина Янченко;
Бджоли проти меду — Анастасія Радіна;
Кількість і якість — Данило Гетьманцев.
Були й жартівливі номінації, де переможцям вручили гарбузи.
Крім того, на завершення “Великої фракції” “слуги” провели благодійний аукціон, на якому продали чотири худі DJ David Braun.
Їх купили:
Андрій Холодов за 22 000 грн.
Андрій Клочко – 20 000 грн.
Олександр Санченко – 13 000 грн.
Андрій Богданець – 10 000 грн.
Юлія Палійчук зазначила, що зібрані кошти передадуть на потреби важкохворих дітей.
Раніше повідомлялося, що виїзне засідання парламентської фракції партії “Слуга народу”, в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, закінчилося в ніч на 3 жовтня гала-концертом, де свій DJ-сет зіграв голова фракції Давид Арахамія.
- Представники політичної сили “Слуга народу” проводять засідання фракції у Трускавці. З-поміж іншого, вони презентували “План трансформації країни” на найближчі роки.